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Rusya'da bir savaş uçağı daha düştü

Rusya'da bir savaş uçağı daha düştü
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Rusya'nın Irkutsk kentinde bir savaş uçağı iki katlı evin üzerine düştü.

Rusya'nın Irkutsk kentinde bir yerleşim yerine askeri savaş uçağı düştü.

Kent valisinin Telegram'dan yaptığı açıklamaya göre, uçak iki katlı bir evin üzerine düştü.

Olayda henüz ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin net bir bilgi yok.

BİR HAFTADA İKİNCİ UÇAK KAZASI

Olay son bir haftada Rusya'da gerçekleşen ikinci savaş uçağı kazası oldu.

Geçtiğimiz pazartesi günü SU-34 tipi bir savaş uçağı Yeysk kenti yakınlarında bir apartmana düşmüş olayda en az 15 kişi yaşamını yitirmişti.

Etiketler rusya savaş uçağı
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