Rusya'da bombalı saldırı: 7 yaralı

Rusya’nın Moskova bölgesinde yer alan Serpuhov kentindeki Vvedenskiy Rahibe Manastırı’nın bulunduğu alanda kimliği bilinmeyen bir kişi el yapımı patlayıcı infilak ettirdi. Olayda en az 7 kişi yaralandı.

Rusya Soruşturma Komitesi'nin Moskova Bölge İdaresi’nin Başkan Yardımcısı Olga Vradiy, "Bugün Serpuhov’daki Rahibe Manastırı’nın bulunduğu alanda kimliği bilinmeyen bir kişi patlayıcı bir düzeneği harekete geçirdi" diye konuştu.

18 YAŞINDAKİ SALDIRGAN ESKİ BİR ÖĞRENCİ

Sputnik'in aktardığına göre patlama, manastıra ait alanda bulunan okulun yakınlarında gerçekleştirildi. En az 7 kişinin yaralandığı belirtilen olayda en az bir kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Rusya İçişleri Bakanlığı’nın Moskova Bölge İdaresi’nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 8.24’te Vvedenskiy Rahibe Manastırı’nın yanındaki Ortodoks okuluna ait alana giren 18 yaşındaki bir mezun üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi. Ön verilere göre, kendisi ve 15 yaşındaki bir genç ağır yaralandı" ifadeleri kullanıldı.