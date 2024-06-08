Aziz Yıldırım kongreyi terk etti

Fenerbahçe'de bugün başlayan ve Fenerbahçe'nin yeni başkanını seçeceği kongrede gerginlik. Aziz Yıldırım, Erol Bilecik'in Fenerbahçe'nin borçlarını açıkladığı sırada sahneye çıkıp Bilecik'in konuşması yarıda keserek kongre salonunu terk etti.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Erol Bilecik'in konuşması esnasında kürsüye geldi. Bir süre sonra kürsüde konuşmaya başlayan Yıldırım, kongreyi yöneten Vefa Küçük tarafından, "Sayın Aziz Yıldırım benden söz almadan konuşamazsınız" diyerek uyarıldı. Yıldırım, Küçük'e "Ben söz alırım. Sen seçilmeden oraya oturdun" diyerek yanıt verdi.

Ali Koç ve Aziz Yıldırım bir süre kürsü önünde konuştu.

Aziz Yıldırım "Yapılan seçim gayri demokratik bir seçim oldu. Ben buradan ayrılyorum. Yarın oy atmaya geleceğim" dedi.

Ali Koç ve Aziz Yıldırım bu sırada bir süre kürsü önünde konuştu.

Küçük sonra Yıldırım’a 1 dakikalık konuşma hakkı verdi. Bu durum Yıldırım yanlısı kongre üyeleri tarafından protesto edildi. Söz alan Yıldırım ise kongreyi terk edeceğini açıkladı.

Yıldırım şu ifadeleri kullandı: “Sevgili Fenerbahçeliler, bir dakika beni dinleyin. Burada Fenerbahçe’ye yakışan bir seçim olmasını istiyoruz ama seçim başkanlığı seçimi gayri demokratik bir şekilde gerçekleşti. Ben buradan ayrılıyorum. Yarın oy atmaya geleceğim. Benim arkadaşlarımdan isteyen kalabilir.”

AZİZ YILDIRIM VE EKİBİNDEN OYLAMAYA İTİRAZ

Yönetici Fethi Pekin, Olağan Seçimli Genel Kurul’da Divan Başkanlığı için Vefa Küçük’ün oylanmasının ardından “İkinci oylamaya gerek kalmadı” ifadesini kullandı ve ardından ikinci oylamayı da gerçekleştirdi. Oylama sonucunda oyların eşit olduğu ve seçimin oldu bittiye getirildiği yönünde Aziz Yıldırım kanadından itiraz geldi. Avukat Savaş Adalet, oylamaya itirazda bulundu ve itiraz dilekçesini Fethi Pekin'e sundu.