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Rusya'da büyük patlama; çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya'da büyük patlama; çok sayıda ölü ve yaralı var
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Rusya'da 5 katlı bir binada meydana gelen patlama sonrası kısmi çökme yaşanırken, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Rusya'nın Tümen bölgesine bağlı Nijnevartovsk kentindeki 5 katlı bir binada yerel saatle 18.06'da patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından binada kısmi çökme yaşanırken, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı olay yerine 109 personel ve 30 kurtarma aracı gönderdi.

 Patlamanın yaşandığı binanın 52 sakini kendi imkanları binadan ayrıldı. Arama-kurtarma çalışmalarında 4 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 10 kişi ise enkaz altında yaralı olarak çıkarıldı.

Nijnevartovsk Belediye Başkanı Dmitry Koshchenko yaptığı açıklamada, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, patlamanın gaz sızıntısı nedeniyle yaşanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu ifade etti. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler rusya patlama apartman ölü yaralı
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