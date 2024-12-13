Rusya'da gizemli suikast: Putin'e yakın bilim insanı öldürüldü

Rusya lideri Putin'e yakınlığıyla bilinen ve Rusya'nın önde gelen füze bilimcilerinden Mikhail Shatsky, başkent Moskova'daki bir parkta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Rusya'nın önde gelen füze bilimcilerinden Mikhail Shatsky, Moskova'daki bir parkta bir Ukraynalı suikastçı tarafından vurularak hayatını kaybettiği duyuruldu.

Kremlin'in sekiz mil güneydoğusunda yer alan Kotelniki'de öldürülen Mars Tasarım Bürosu'nda Baş Tasarımcı Yardımcısı olarak görev yapan Shatsky, Rus askeri ve uzay endüstrisi için yerleşik güdüm sistemleri geliştiren önemli bir uzmandı.

Shatsky'nin ölümünü ilk bildiren sürgündeki Rus gazeteci Alexander Nevzorov oldu. Ona göre, operasyonun arkasında Ukrayna Savunma İstihbaratı var.

Nevzorov, Telegram kanalında "Bugün, Moskova'daki Savunma İstihbaratı, özellikle zararlı bir suçlu olan Mars Tasarım Bürosu Yazılım Departmanı Başkanı Yardımcı Genel Tasarımcısı Mikhail Shatsky'yi ortadan kaldırdı" ifadelerini kullandı.

Shatsky, Kh-59 seyir füzelerinin Kh-69 seviyesine modernizasyonuyla ilgileniyordu. Açık kaynaklara göre, Rusya, Mars Tasarım Bürosu'na dayanarak, devlet savunma emri kapsamında Raduga seyir füzeleri için üst aşamalar ve yerleşik kontrol sistemleri için kontrol sistemlerini modernize ediyor ve üretiyor.

Yukarıdaki uzmanlığa ek olarak, Shatsky ayrıca sinir ağları teorisine dayalı olarak uzay araçları için yerleşik kontrol sistemlerinin güvenilirliğini ve uzay araçlarıyla ilgili birçok başka konuyu geliştirdi ve projelendirdi.

Shatsky, Rusya Devlet Başkanı Putin'e yakın bir isim olması nedeniyle kaybı Kremlin'de büyük yankı uyandırdı.

Rusya merkezli APN haber ajansı Putin için çalışan doçentin ölümünü doğrularken Shatsky'nin cesedi Moskova'da bir parkta karlar içinde yatarken bulundu. Rusya'dan resmi açıklama gelmezken, iddiaya göre Ukrayna Savunma İstihbarat Dairesi (GUR), saldırıyı üstlendi.