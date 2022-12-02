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Rusya'da savaş uçağı yere çakıldı

Rusya'da savaş uçağı yere çakıldı
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Rusya'nın Primorskiy bölgesinde "Mig-31" tipi savaş uçağı, eğitim uçuşu esnasında yere çakıldı.

Rusya Doğu Askeri Bölgesinin basın servisinden yapılan açıklamada, Mig-31 tipi savaş uçağının, planlı eğitim uçuşu yaparken Primorskiy bölgesinde bulunan Alekseyevka köyünün yakınlarındaki ormanlık alana düştüğü belirtildi.

Mürettebatın fırlatma koltuğuyla uçaktan atladığı kaydedilen açıklamada, ilk belirlemelere göre olayda ölen olmadığı aktarıldı.

Açıklamada, “Uçak mühimmatsız uçuş yaptı. Uçağın düşmesine teknik arıza neden olabilir.” ifadelerine yer verildi.

Etiketler Mig-31 rusya savaş uçağı kaza
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