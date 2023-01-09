Rusya'da ''Ultrapolar'' alarmı verildi
Moskova ve çevresi dahil, Rusya'nın orta bölgelerinde termometrenin -35'e kadar düşme ihtimaline karşı halka bir kez daha "acil durum" çağrısı yapıldı.
Rusya Hidrometeoroloji Merkezi Müdürü Roman Vilfand, önümüzdeki günlerde Moskova, Vladimir, İvanovo ve Yaroslavl bölgelerinde - 35 derecenin görülebileceğini söyledi.
Vilfand'a göre Moskova ve Yaroslavl bölgelerinde 7 ve 8 Ocak'ta, Vladimir ve İvanovo bölgelerinde 7,8 ve 9 Ocak'ta gece ve sabah saatlerinde -35 derece muhtemel.
Vilfand, önümüzdeki günlerde havanın anormal derecede soğuk olmasının nedeninin "ultrapolar istila" olduğunu, yani kutuplardan gelen hava akımının etkisine girildiğini söyledi.
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