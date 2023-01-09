  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Rusya'da ''Ultrapolar'' alarmı verildi

Rusya'da ''Ultrapolar'' alarmı verildi

Rusya'da ''Ultrapolar'' alarmı verildi
Güncelleme:

Moskova ve çevresi dahil, Rusya'nın orta bölgelerinde termometrenin -35'e kadar düşme ihtimaline karşı halka bir kez daha "acil durum" çağrısı yapıldı.

Rusya Hidrometeoroloji Merkezi Müdürü Roman Vilfand, önümüzdeki günlerde Moskova, Vladimir, İvanovo ve Yaroslavl bölgelerinde - 35 derecenin görülebileceğini söyledi.

Vilfand'a göre Moskova ve Yaroslavl bölgelerinde 7 ve 8 Ocak'ta, Vladimir ve İvanovo bölgelerinde 7,8 ve 9 Ocak'ta gece ve sabah saatlerinde -35 derece muhtemel.

Vilfand, önümüzdeki günlerde havanın anormal derecede soğuk olmasının nedeninin "ultrapolar istila" olduğunu, yani kutuplardan gelen hava akımının etkisine girildiğini söyledi.

Etiketler rusya soğuk alarm Rusya Hidrometeoroloji Merkezi Ultrapolar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erden Timur'dan Fenerbahçe derbisi kararı
Demet Özdemir'in cesur pozuna iltifat yağdı
Yılın ilk Kabinesi toplanıyor: İşte masadaki konular
Camide silahlı saldırı: Namaz kıldığı sırada başından vuruldu!
Trafik sigortası fiyatları belli oldu: İşte il il trafik sigortası tavan fiyatları
Fark açıldı: Dev derbinin galibi Galatasaray
Ekrem İmamoğlu İYİ Parti İstanbul kongresinde konuştu
İstanbul'da çocuk tacizcisine meydan dayağı kamerada
Dünyada yeni varyant alarmı: Bağışıklıktan bile kaçıyor! İşte belirtileri
Rusya saldırdı! 600'den fazla Ukrayna askeri öldürüldü