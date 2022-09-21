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Rusya'dan kaçış başladı! Türkiye ve Ermenistan'a uçak biletleri tükendi

Rusya'dan kaçış başladı! Türkiye ve Ermenistan'a uçak biletleri tükendi

Rusya Devlet Başkanı Putin'in kısmı seferberlik ilan etmesinin ardından ülkeden kaçışlar başladı. Rusların en çok tercih ettiği ülkelerin başında Türkiye ve Ermenistan yer alıyor. Rusya'dan Türkiye ve Ermenistan yönüne tüm uçuşlarda biletlerin tükendiği öğrenildi.

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna savaşında son günlerde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sabah saatlerinde kısmi seferberlik ilan edildiğini duyurmasının ardından ülkede panik havası hakim.

Putin'in açıklamasının ardından yedek asker statüsünde olan binlerce kişi askere alınmamak için ülkeden ayrılma telaşına düştü.

TÜRKİYE VE ERMENİSTAN'A BİLETLER TÜKENDİ
Bu gelişmenin ardından Rus vatandaşlarının en çok gitmek istedikleri ülkelerin başında da Türkiye ve Ermenistan'ın olduğu öğrenildi. Moskova'dan İstanbul'a bilet fiyatları 30 bin TL'ye kadar çıktığı bilet fiyatlarının da her geçen dakika yoğun ilgiden ötürü yükseldiği görüldü.

Rusya'nın charter uçuşu yapan Aeroflot, Azimut, S7 ve Rossiya Airlines gibi şirketlerin yanı sıra Rusya'ya sefer düzenleyen Türk Hava Yollarında da bilet kalmadı.

Rusya'dan Türkiye ve Ermenistan'a gitmek isteyenler için en yakın 1 buçuk hafta sonrasına uçak bileti bulunabilirken, Rus havacılık otoriteleri yaşanan panik nedeniyle henüz açıklama yapmadı.

SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ, SİTELER ÇÖKTÜ

Ayrıca Putin'in açıklama yaptığı sırada seferberlik detaylarını öğrenmek isteyenler Kremlin ve Rusya Savunma Bakanlığı'nın internet sitelerine girmeye çalışınca siteler çöktü.

KISMİ SEFERBERLİK KİMLERİ KAPSIYOR?

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, karar kapsamında 300 bin kişinin askere alınacağını belirtti. Rus bakan öğrencilerin ise silah altına alınmayacağının altını çizdi. 

Şoygu 'Büyük bir seferberlik kaynağımız var. Yani orduya hizmet etmiş, savaş tecrübesi edinmiş ve askeri uzman sayısı neredeyse 25 milyona ulaşıyor. Kısmi seferberlik sırasında 300 bin yedek asker Rus ordusuna çağırılacak. Bunlar ordu hakkında hiçbir şey duymamış insanlar değiller. Bunlar, önce askerliğini yapmış olanlar, ikincisi askerlik ihtisas sahibi olanlar ve askerlik tecrübesi olanlar. Seferberlikle askere çağırılanlar cepheye gönderilmeyecek, şu anda sadece askerlik görevini sürdürenler harekat bölgelerine gönderiliyor. Yedek askerler ve askeri öğrenciler silah altına alınmayacak' şeklinde konuştu.

RUSYA'DA SEFERBERLİKTEN KAÇMANIN CEZASI ARTIRILDI
Rusya'da askeri seferberlik görevinden kaçanlar için hapis cezasının artırılmasına yönelik yasa tasarısı, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'dan geçti. Duma'da kabul edilen yasa tasarısıyla çeşitli değişiklikler yapılan tasarıya göre, düşman ordusuna gönüllü bir şekilde teslim olan askerlere 10 yıl, savaşta yağma yapanlara 15 yıl hapis cezası verilebilecek. Seferberlik zamanında askeri görevden kaçmanın hapis cezası da 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

"DÜNYA GÖRÜLMEMİŞ BİR ÇATIŞMAYA GİREBİLİR"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de yaptığı son dakika açıklamasında "Bir veya iki ay içinde dünya, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş bir çatışmaya girebilir. Batı'nın Rusya ve Çin ile ilişkilerinin kötüleşmesi ve çatışmanın küresel düzeye yayılması çok mümkün." ifadelerini kullandı.

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Etiketler rusya seferberlik istanbul
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