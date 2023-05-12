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Rusya'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt

Rusya'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun "elinizi Türk'ün devletinden çekin" mesajına Rusya'dan "ana muhalefetin adayına bu iddiaları ileten her kimse yalancıdır" yanıtı geldi.

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına Kremlin'den yanıt geldi. Açıklamada, “Rusya’nın Türkiye’deki seçimlere müdahale edeceğine dair iddiaları neyin tetiklediğini bilmiyoruz. Türkiye’de ana muhalefetin adayına bu iddiaları ileten her kimse yalancıdır” denildi. 

Kılıçdaroğlu, seçimlere ilişkin ''Sevgili Rus Dostlarımız, dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, deep fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk'ün devletinden çekin'' ifadelerini kullanmıştı. 

Etiketler rusya Türkiye ana muhalefet kemal kılıçdaroğlu iddia
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