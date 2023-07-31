  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Rusya'dan Kryvyi Rih’e füze saldırısı: 6 ölü, 75 yaralı

Rusya'dan Kryvyi Rih’e füze saldırısı: 6 ölü, 75 yaralı

Rusya'dan Kryvyi Rih’e füze saldırısı: 6 ölü, 75 yaralı
Güncelleme:

Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin memleketi Kryvyi Rih’e füze saldırısı düzenledi.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sürdürüyor. Hedef bu kez Zelenski'nin memleketi oldu. 

Saldırıda 9 katlı bir bina füzelerin hedefi olurken, 1’i çocuk toplam 6 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi de yaralandı.

Kryvyi Rih Belediye Başkanı Oleksandr Vilkul, hayatını kaybedenler arasında 10 yaşındaki bir kız çocuğu ile 45 yaşındaki annesinin de bulunduğunu ifade etti.

Kryvyi Rih Valisi Serhiy Lysak ise yaptığı açıklamada, saldırının ardından kentte 1 günlük yas ilan edildiğini, 150 kişinin kendi imkanları ile binayı terk ettiğini ve 30 kişinin kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldığını aktardı.

Zelenskiy yaptığı açıklamada, saldırıda bir konut ve üniversite binasının hasar aldığını aktararak, "Bu terör bizi korkutamayacak, yıldıramayacak. Biz çalışıyoruz ve insanlarımızı kurtarıyoruz" dedi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuriy Ihnat, Rusya’nın saldırıyı balistik füzelerle gerçekleştirdiğini söyledi.

“Saldırgan gerçek bir güç görmezse uluslararası hukuk asla işlemez”
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, “Saldırgan gerçek bir güç görmezse uluslararası hukuk asla işlemez. Güç, Ukrayna semalarını füze savunma ve hava savunma sistemleriyle kapatmakla başlar” dedi.

Etiketler rusya ukrayna füze
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yandaş medyada deprem! Yayın Yönetmeni istifa etti
Güneş'te dev patlama! Dünya'nın tam 20 katı
Survivor Sabriye Şengül'ün tatil pozlarını gören inanamadı
AK Partili Metin Külünk, bu kez Acun Ilıcalı'yı hedef aldı
Demet Özdemir'in sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı
Günlük kiralık evler için düzenleme geliyor
10 öğrenciye istismar zanlısı öğretmeni kaçıran tahliye
Mutfak tüpüne 4'üncü zam!
Akaryakıt fiyatlarına bir dev zam daha geliyor
Kadın çiftçi kredisiyle 10 manda aldı; şimdi süt işletmesi var!