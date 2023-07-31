Rusya'dan Kryvyi Rih’e füze saldırısı: 6 ölü, 75 yaralı

Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin memleketi Kryvyi Rih’e füze saldırısı düzenledi.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sürdürüyor. Hedef bu kez Zelenski'nin memleketi oldu.

Saldırıda 9 katlı bir bina füzelerin hedefi olurken, 1’i çocuk toplam 6 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi de yaralandı.

Kryvyi Rih Belediye Başkanı Oleksandr Vilkul, hayatını kaybedenler arasında 10 yaşındaki bir kız çocuğu ile 45 yaşındaki annesinin de bulunduğunu ifade etti.

Kryvyi Rih Valisi Serhiy Lysak ise yaptığı açıklamada, saldırının ardından kentte 1 günlük yas ilan edildiğini, 150 kişinin kendi imkanları ile binayı terk ettiğini ve 30 kişinin kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldığını aktardı.

Zelenskiy yaptığı açıklamada, saldırıda bir konut ve üniversite binasının hasar aldığını aktararak, "Bu terör bizi korkutamayacak, yıldıramayacak. Biz çalışıyoruz ve insanlarımızı kurtarıyoruz" dedi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuriy Ihnat, Rusya’nın saldırıyı balistik füzelerle gerçekleştirdiğini söyledi.

“Saldırgan gerçek bir güç görmezse uluslararası hukuk asla işlemez”

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, “Saldırgan gerçek bir güç görmezse uluslararası hukuk asla işlemez. Güç, Ukrayna semalarını füze savunma ve hava savunma sistemleriyle kapatmakla başlar” dedi.