Rusya'dan Türkiye'ye uçuşları azaltma kararı

Rusya, koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Nisan'dan 1 Haziran'a kadar Türkiye'ye uçuşları azaltma kararı aldı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, artan koronavirüs vakaları nedeniyle Türkiye ile charter ve düzenli seferlerin 1.5 ay süreyle durdurulduğunu açıkladı.

Golikova, Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin Türkiye ile havayolu iletişimin 15 Nisan'dan 1 Haziran'a kadar sınırlandırılmasına karar verdiğini duyurdu.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Golikova, "Temel görevimizin yeni tip koronavirüs enfeksiyonuna karşı Rusya vatandaşlarının sağlığını ve insidans ile ilgili istikrarlı durumu korumak olduğunu belirtmek isterim. Operasyon merkezi, hava trafiğinin açık olduğu ülkelerdeki enfeksiyonun yayılmasını sürekli olarak izliyor" diye konuştu.

TUR OPERATÖRLERİNE TÜRKİYE SATIŞLARINA ARA VERMELERİ ÖNERİLDİ

Rus yetkili makamlarının tur operatörlerine Türkiye tur satışlarına ara vermelerini önerdiklerine dikkat çeken Golikova, "Tur operatörlerine, aynı dönem içinde Rusya Federasyonu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne tur ürünlerinin satışına ara vermeleri önerildi" ifadelerini kullandı.