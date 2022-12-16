Rusya'nın füzeleri sonrası 2 ülke karanlığa gömüldü

Kiev dahil olmak üzere 3 Ukrayna şehrine füze saldırısı başlatan Rus güçlerinin neden olduğu tahribat sonucu, hem Ukrayna hem de Moldova'nın bazı bölgelerinde elektrikler kesildi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 1. yılına yaklaşırken, Rus güçlerinin saldırıları sürüyor. Rus ordusunun gün içinde Ukrayna'nın başkenti Kiev ve bazı kentlere saldırı düzenlemesi sonucu enerji altyapısı büyük zarar gördü. Saldırılar nedeniyle Ukrayna ve Moldova'nın bazı bölgeleri karanlığa gömüldü. UKRAYNA Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuriy Ignat, Rus güçlerince, sabah saatlerinde, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine 60'tan fazla füze ile saldırılar düzenlendiğini duyurdu. Kiev Şehri Askeri Yönetim Temsilcisi Mihail Şamanov ise Rus ordusunca başkent Kiev ve çevresine fırlatılan 40 füzeden 37'sinin havada imha edildiğini bildirdi. Ukrayna basınında yer alan haberlere göre Kiev dışında, Harkiv, Herson, Kriviy Rih şehirleri ve çevresindeki yerleşim yerlerine düzenlenen saldırılar sonucu, siviller yaşamını yitirdi ve yaralandı. Saldırılar sonucu başkent Kiev dahil ülke genelinde çeşitli bölgelerde içme suyu ve elektrik kesintileri meydana geldi. MOLDOVA Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik düzenlediği füze saldırıları sonucunda, enerji altyapısında meydana gelen hasar nedeniyle Moldova'nın Laloveni kentinde de elektrik kesintileri yaşandı. Öte yandan kasım ayının son günlerinde, Rus güçlerinin saldırıları sonucunda Moldova'nın birçok bölgesi karanlığa gömülmüştü.