S-400'e itiraz eden NATO'da tartışma yaratacak olay!

NATO ülkeleri, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasına tepki gösterirken Almanya Donanması'na ait denizaltının Rus şirketi tarafından geliştirilen navigasyon cihazlarıyla donatıldığı ortaya çıktı.

Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi almasına şiddetle karşı çıkan NATO'da, bir ülkenin daha donanmasında Rus yapımı cihazlar kullandığı ortaya çıktı. Almanya'nın çok okunan haftalık gazetesi Bild am Sonntag, Avrupa'da gerilime neden olacak bir habere imza attı.

Gazetenin manşetlerinden verdiği habere göre, Alman Donanması, Baltık Denizi'nde görevli denizaltılarında Rus yapımı radar kullanıyor. Gazete, savaş gemileri ve denizaltılardaki radar ve navigasyon sisteminin hem Rus bir şirket tarafından üretildiğini yazarken, bu cihazlardan elde edilen verilerin de askeri standart güvenlik protokolüne uyumlu olmadığını duyurdu.

Gazeteye konuşan bir donanma yetkilisi, "Elbette verilerimizin çalınmasından endişeliyiz, örneğin yabancı istihbarat birimleri ele geçirebilir" ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ BAŞBAKAN SATIN ALMIŞ

Merkel'den önce başbakanlık koltuğuna oturan Gerhard Schröder'in döneminde Alman donanmasına ait yaklaşık 100 geminin yeni navigasyon sistemiyle donatıldığını ve bu şirketin de Rusya merkezli Transas olduğu belirtildi.

Navi Sailor 4100 isimli lokasyon, hız ve rotayı takip eden bir sistemin hem eski hem de 2015'ten beri kullanılan U-35 ve 2016'dan beri kullanılan U-36 denizaltılarında uygulandığı da ifade edildi.

1990'da St. Petersburg'da kurulan şirket hem sivil hem de askeri sektörlerde çalışmalarda bulundu. Rus donanmasına ait gemi ve araçlara da ürün tedarik eden şirket geçtiğimiz yıllarda Rusya Genelkurmay Başkanı General Nikolai Makarov tarafından da ödül almıştı.

"GEMİYİ KULLANILMAZ HALE GETİREBİLİR"

Şirketin 2018 yılında Finlandiya merkezli Wartsila isimli şirkete satıldığı belirtilirken, şirketin savunma sanayi ayağının Rusya'da kaldığı ortaya çıktı. Transas'ın eski çalışanlarının ve mühendislerinin Rus ordusu için silahlı insansız hava aracı ürettiği de aktarıldı.

Bild am Sonntag, 2020 yılının yaz aylarında bir rapor hazırlandığını ve donanmanın navigasyon sisteminin "yabancı ülkelerden casusluk ve sabotaja" açık olduğunun duyurulduğunu da aktardı. Raporda olası bir siber saldırı ile birlikte navigasyon verileri yabancı ülkelerin eline geçerken, en kötü senaryoda geminin bütün işlevinin bozulabileceği de belirtildi.