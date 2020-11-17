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  3. 17 Kasım 2020 19:10

Salman: Petrolde üretim kısıtlama anlaşması ayarlanabilir

Suudi Arabistan Petrol Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman, petrolde üretim kısıntılarındaki gelişmelerin, küresel petrol talebinde Covid-19 pandemisine bağlı düşüşlerin dengelenmesiyle bağlantılı olacağını söyledi.

Salman: Petrolde üretim kısıtlama anlaşması ayarlanabilir
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OPEC ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubu Ortak Bakanlık İzleme Komitesi'nin (JMMC) toplantısının açılışında konuşan Salman, virüs bağlantılı gelişmelerin hala toparlanmaya ilişkin çalışmaları boşa çıkarma potansiyeli taşıdığına dikkat çekti.

Covid-19 gelişmeleri nedeniyle, OPEC+ grubunun "ayarlanması gerekeceğine" işaret eden Salman, Nisan ayında aldıkları kısıtlama kararlarına uyumun yüzde 99.5 düzeyinde olmasına karşın, Covid-19 kaynaklı krizin sonlardırılmasına kadar bu düzeyleri tutturmaları gerekeceği uyarısı yaptı.

petrol , salman , korona
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