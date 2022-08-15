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Saniye saniye kamerada: İşe giderken dehşeti yaşadı

Brezilya’nın güneyinde bulunan Cascavel bölgesinde güvenlik kamerası görüntüleri saniye saniye dehşeti kaydetti.

İsmi açıklanmayan 28 yaşındaki bir kadın sabahın erken saatlerinde işine yürüyerek gitmek için ıssız bir yolda hareket halindeydi. Genç kadının arkasından bir adam yaklaştı ve onu yolun dışına iterek cinsel saldırıda bulundu. Gözlerden uzak bir noktada saldırgandan kurtulmaya çalışan kadın o sırada yoldan geçen polis devriye arabasını fark etti ve çığlık atarak yardım istedi. Kadının çığlıkları yoldan geçen polisleri alarma geçirdi ve anında olay yerine geldiler.

SIRT ÇANTASINI UNUTTU

35 yaşındaki zanlı polis ekiplerinin geldiğini görünce olay yerinden kaçtı. Ancak kaçarken sırt çantasını almaya fırsatı olmadı. Polis ekipleri zanlının içi eşya dolu sırt çantasını karıştırdıktan sonra kimliğini tespit etti ve onu tutuklamak için adresine gitti. Zanlının adresine gittiklerinde ise kapıyı karısı açtı ve kocasının henüz eve gelmediğini söyledi. Ertesi gün zanlı yerel bir polis karakoluna teslim oldu ve tecavüz suçunu kabul etti. Şüphelinin ismi açıklanmazken gözaltına aldığı bildirildi.

Etiketler kamera dehşet
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