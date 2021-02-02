''Seks turizmi''ne darbe vuracak karar

Amsterdam’ın “Red Light” adlı bölgesinde, çok sayıda genelev bulunuyor. Şehrin simgesi haline gelen bu bölgede ise kırmızı ve mor ışıklar dikkat çekiyor.

Öte yandan Amsterdam Meclis Üyeleri, “Red Light” bölgesindeki genelevlerin şehir merkezine uzak bir yere taşınmasına karar verdi.

BELEDİYE BAŞKANINA DESTEK VERDİLER

İngiliz The Guardian’ın haberine göre, şehrin belediye başkanı Femke Halsema’nın da başını çektiği bu karar, farklı parti üyeleri tarafından da desteklendi. Halsema, bölgede çalışan kadınlar turistik bir cazibe merkezi haline geldiği için genelev pencerelerinin kapatılması gerektiğini savundu.

Hollanda İşçi Partisi'nden Dennis Boutkan, "Bu, Amsterdam'ın ziyaretçi şehri olarak tekrar kurulmasıyla ilgili" dedi. CDA’dan Diederik Boomsma şunları söyledi: “Turistler şehrin güzelliğinin ve özgürlüğünün tadını çıkarmaya davetlidir, ancak hiçbir ücret ödemeden değil. Sıkı bir şekilde müdahale etmeliyiz.”

Ayrıca karara tepki gösterenler de oldu. Amsterdam’daki derneklerin, bu kararın seks işçilerini olumsuz etkileyebileceğini belirtti.