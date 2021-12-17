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Sel suları evini yuttu, şans eseri hayatta kaldı: O anlar kamerada

Brezilya'nın Anapolis kentinde şiddetli yağışlar sele dönüştü. Evinin bahçesinde bekleyen adam, sel sularının evini yıkmasıyla kendini bir anda dehşeti yaşadı.

Brezilya'nın Anapolis kentinde sel felaketi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Şiddetli yağılşarın devam ettiği ülkede adeta hayat durma noktasına geldi. 

Felaketin boyutunu gösteren bir video ise izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi. Bahçede bekleyen adam, sel sularının aniden evini yıkmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Adamın mucizevi kurtuluşu ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. 

Etiketler sel sel suları
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