Shakespeare'in Birinci Folyo'su rekor fiyata satıldı

Ünlü İngiliz oyun yazarı ve şair William Shakespeare’in yazdığı 37 eserin 36’sını içeren Birinci Folyo’sunun bir kopyası New York’taki ünlü müzayede evi Christie’de açık artırmayla satışa çıkarıldı.

Dört ila altı milyon dolar arasında alıcı bulması beklenen Birinci Folyo'nun kopyası “Komediler, Tarihsel Oyunlar ve Trajediler” başlığını taşıyor. Ancak beklenenden çok yüksek bir fiyata 10 milyon dolara satışı gerçekleştirildi. Söz konusu eser satış rakamıyla, müzayedede görülen en pahalı edebiyat eseri oldu.

CNN International'ın haberine göre First Folio, İngiliz dilindeki en önemli edebiyat koleksiyonları arasında kabul ediliyor. Daha önce basılmamış ve aksi takdirde tarihe kaybolacak olan, "Macbeth" ve "Twelfth Night" dahil 18 eser içeriyor.

Üç telefon alıcısı arasında altı dakikalık bir ihale savaşından sonra, ürün kitap satıcısı ve antikacı Stephan Loewentheil tarafından 9.98 milyon dolara satın alındı. Satışı takiben bir telefon röportajında Shakespeare'in orijinal yapraklarını "kitapların kutsal kasesi" olarak tanımladı.

2001'DE BAŞKA BİR KOPYA DA SATIŞA SUNULMUŞTU

Satılan versiyon , 2001'de beri açık artırmada çıkan ilk tam kopya oldu. Kalifornia’daki özel bir sanat okulu olan Mills Collage tarafından açık artırmaya çıkarılan Birinci Folyo’nun bir başka kopyası 2001 yılında Christie’s’de gerçekleşen açık artırmada 6.2 milyon dolara alıcı bulmuştu.

1623 YILINDA BASILMIŞTI

Birinci Folyo, Shakespeare'in ölümünden yedi yıl sonra, yani 1623 yılında basılmış, oyunlarını bir araya getiren ilk derlemedir. Shakespeare kariyeri boyunca 36 tanesi Birinci Folyo’da yer alan 37 civarında oyun yazdı. Bu oyunların çoğu, 1599’da Thames’in güney kıyısında inşa edilen açık hava tiyatrosu Globe’da sahneye taşındı. Shakespeare’in orijinal el yazmaları günümüze kadar dayanmadığı için çalışmalarını yalnızca basılmış kitaplar aracılığıyla biliyoruz. Birinci Folyo olmasaydı “On İkinci Gece,” “Macbeth,” “Julius Caesar” ve “Fırtına” dahil olmak üzere Shakespeare oyunlarından birçoğu asla günümüze ulaşmayabilirdi.