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  3. 21 Mart 2018 14:17

Sinema koltuğuna sıkışarak can verdi

İngiltere'nin Birmingham kentinde bir sinema salonunda yere düşen cep telefonunu almak isterken koltuğa sıkışan adam hayatını kaybetti.

Sinema koltuğuna sıkışarak can verdi
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9 Mart'ta gerçekleşen olayda, yere düşürdüğü cep telefonunu almak isteyen adam koltuğun ayaklıklarına kafası sıkışınca hastaneye kaldırıldı. Sinema salonu kompleksi olaydan 1 hafta sonra, 16 Mart'ta yaptığı açıklamada kazayı doğruladı ve adamın öldüğünü açıkladı.

Partneriyle film izleyen adam, film bitince yere düşürdüğü telefonuna uzanmak istedi. Koltukların ayaklıklarına kafası sıkışan adamın kalbi durdu. Talihsiz adam ayaklıklar kırılarak oradan çıkarılabildi. Yapılan ilk müdahalede kalbi yeniden çalıştırıldı ve hemen hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen olaydan 1 hafta sonra  hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ingiltere , sinema
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