  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Sokakta öpüşen iki kadın rahibenin hışmına uğradı

Sokakta öpüşen iki kadın rahibenin hışmına uğradı

İtalya'da reklam çekimi sırasında sokak ortasında öpüşen iki model, o esnada sokaktan geçen rahibenin tepkisiyle karşılaştı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

İtalya'da bir reklam çekimi sırasında kaydedilen görüntü sosyal medyada büyük ilgi gördü. Çekim esnasında rol gereği öpüşen iki model, o esnada oradan geçmekte olan bir rahibenin tepkisiyle karşılaştı.

Öpüşme sahnesinin çekildiği esnada modellerin yanına yaklaşıp birbirinden ayırmaya çalışan rahibenin görüntüsü sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Rahibe, modelleri ayırdıktan sonra görevliler tarafından çekim alanından uzaklaştırıldı. Rahibenin tepkisi esnasında modellerin gülüşmeleri ise dikkat çekti.

Etiketler italya reklam çekimi rahine öpüşme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Havuz yarıldı, iki kişiyi yuttu! İnanılmaz görüntüler
Korona hortladı, fırsatçılar iş başı yaptı: Yüzde 300 zam!
Prof. Dr. Naci Görür'den 2 ilimiz için kritik deprem uyarısı
Gram altın 1.000 TL'ye dayanınca vatandaş ona hücum etti
Ebru Gündeş'in Iraklı sevgilisi Bahar Candan'ı paraya boğmuş!
Bankalar coştu; bankaların güncel emekli promosyonları 5 bin TL'yi aştı
Dikkat denizden domuz çıkabilir! Ünlü tatil cennetinde görüntülendi
Ünlü çift ıssız koyda aşk tazeledi
Selen Görgüzel'den mide bulandıran ''güzellik'' itirafı: ''Sünnet derisinden...''
Ersan Şen canlı yayında ''kahretsin'' deyip açıkladı: Döviz kuru bombasını patlattı