Sokakta öpüşen iki kadın rahibenin hışmına uğradı
İtalya'da reklam çekimi sırasında sokak ortasında öpüşen iki model, o esnada sokaktan geçen rahibenin tepkisiyle karşılaştı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
İtalya'da bir reklam çekimi sırasında kaydedilen görüntü sosyal medyada büyük ilgi gördü. Çekim esnasında rol gereği öpüşen iki model, o esnada oradan geçmekte olan bir rahibenin tepkisiyle karşılaştı.
Öpüşme sahnesinin çekildiği esnada modellerin yanına yaklaşıp birbirinden ayırmaya çalışan rahibenin görüntüsü sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Rahibe, modelleri ayırdıktan sonra görevliler tarafından çekim alanından uzaklaştırıldı. Rahibenin tepkisi esnasında modellerin gülüşmeleri ise dikkat çekti.
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