Sokakta yaşayan kadını çim biçme makinesi katletti

ABD'de bir parkta uyuyan evsiz bir kadın çim biçme makinesi tarafından ezilerek hayatını kaybetti.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşanan korkunç olayda 27 yaşındaki Christine Chavez, 8 Temmuz günü öğlen saatlerinde Kaliforniya’daki Modesto şehrinde yer alan Beard Brook Park’ın uzun çimenlerinde yatarken, biçme makinesine sahip bir John Deere traktörü kullanan çalışan çimleri biçmeye başladı.

Modesto polisi, kimliği belirsiz çalışanın, “çimenlerde içinden geçtiği bir beden fark edinceye kadar” uyuyan kadını görmediğini söyledi.

Çalışan hemen 911’i aradı, ancak Chavez’in olay yerinde öldüğü açıklandı.

Aile üyeleri, “saygısız ve başarısız bir temizlik” olarak adlandırdıkları şeyin kederlerini artırdığını söylediler.

Kurbanın kız kardeşi Rosalinda, Fox 40’a “Onun büyük parçalarını her yerde bıraktılar, çimlere saçılmış halde bıraktılar” dedi.

Chavez’in babası Christopher, ölümünden sonraki günlerde kızının kemiklerinin, kafatasının ve dişlerinin parçalarını cebe atabildiğini söyledi.

Aile, kalıntıları dikkatsizce taşınmasının, kadının şehrin binlerce evsiz sakininden biri olması nedeniyle olabileceğine inanıyor.

Modesto Bee’ye göre, 9 yaşında bir kızı olan Chavez, son üç veya dört yıldır evsizdi ve trajik ölümünden bir gün önce yakındaki E&J Gallo Şaraphanesi tarafından resmi olarak satın alınan parkta sık sık uyuyordu.