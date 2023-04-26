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Sonuçlar doktorları bile şaşırttı! 11 sene midesinde onlarla yaşamış

Sonuçlar doktorları bile şaşırttı! 11 sene midesinde onlarla yaşamış
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Kolombiya’da yaşayan bir kadın vücudundaki dayanılmaz ağrılar yüzünden gittiği hastanede şoke eden bir gerçekle karşılaştı.

Kolombiya’da yaşayan Maria Aderlinda Forero adındaki 39 yaşındaki kadın çektiği acılar yüzünden hastaneye başvurdu. 11 yıl boyunca vücudunda şiddetli ağrılar hissettiğini dile getiren Maria Anderlinda’nın vücudunda iğne ve ipliğin unutulduğu öğrenildi.

DOĞUM İÇİN GİRDİĞİ AMELİYATTA UNUTULMUŞ OLABİLİR

Dördüncü doğumu sırasında Forero, bir daha hamile kalmamak için ekstra bir prosedürle fallop tüplerini bağlattı. 2012 yılında geçirdiği ameliyatta iğne ve ipliğin içinde unutulduğunu iddia eden kadın tüp bağlama prosedüründen sadece birkaç gün sonra şiddetli ağrılar yaşamaya başladığını söyledi.

 Medellin şehrinin yakınlarındaki San Isidro köyünde yaşayan Maria yıllar boyunca çektiği ağrıların kimi zaman çok şiddetlenerek uyutmadığını ve hareket dahi etmesini zorlaştırdığını ifade etti.

Etiketler mide ameliyat doktor
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