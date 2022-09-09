Sosyal medya bunu konuşuyor: Kraliçe'nin öleceği günü önceden bildi!

Twitter'da bir hesap Kraliçe'nin ölüm tarihini günü gününe bilince sosyal medyada gündem oldu.

İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth 96 yaşında yaşamını yitirdi. Yaklaşık bir asra tanıklık eden Kraliçe, İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı oldu. Kraliçe'nin ölümünün ardından 73 yaşındaki oğlu Charles tahta geçerek İngiltere Kralı oldu.

Buckingham Sarayı tarafından açıklamada ayrıca, “Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral’da huzur içinde öldü. Kral ve Kraliçe Eş bu akşam Balmoral’da kalacak ve yarın Londra’ya dönecek” ifadesi kullanıldı. Kraliçe'nin ölümünün ardından İngiltere'de 10 günlük yas ilan edildi.

Sosyal medyada bir tweet ise olay yarattı. Kraliçe'nin ölüm tarihini günü gününe bilen Twitter kullanıcısı, Kral için de ölüm tarihi verdi. Aylar öncesinden atılan tweet sosyal medyanın gündemine oturdu. Kraliçe'nin 8 Eylül 2022'de öleceğini söyleyen Twitter kullanıcısı, Kral Charles'ın da 28 Mart 2026'da vefat edeceğini iddia etti.

Tweet'in viral olmasının ardından, twitter kullanıcısı hesabını gizliye alıp profilindeki fotoğrafı da kaldırdı.