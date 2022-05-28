Sosyal medya şimdi de bu karikatürü konuşuyor

Sosyal medyada paylaşılan ve tartışma yaratan resimlere bir yenisi eklendi. Bir TikTok kullanıcısı tarafından paylaşılan ve kısa sürede yayılan resimde kullanıcılardan ‘fil’ bulmaları istendi.

TikTok yıldızı Hectic Nick tarafından paylaşılan beyin yakan resim, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü. Nick, optik illüzyon resmini paylaşarak, ‘İnsanların sadece yüzde 1’i bu resimdeki gizli fili görebiliyor. Kolay değil ama ekranınızı ters çevirmeyi deneyin, belki onu bulabilirsiniz.” dedi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, “Fili bulmam on saatimi aldı” yazdı. Bir başkası ise onların ağaç olduğunu düşündüğünü söyledi.

Bir başka kullanıcı ise, “Ekranı döndürmeden buldum. Sanırım yüzde birlik kesimdeyim” yazdı.

Resmin tamamını ters çevirip baktığınızda, kocaman bir filin olduğunu görebilirsiniz. Aslında kalın ağaç gibi görünenler filin ayağı, kısa ağaç ise filin hortumu.