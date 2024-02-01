Sosyal medyada olay oldu: Kocasının arabasına kendi yüzünün fotoğrafını bastı!

41 yaşındaki müzisyen Derek Morris, arabasına projektör takan eşinin aldatma önlemini sosyal medyadan paylaştı.

Sosyal medyada 'derekmorrismusic' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Derek Morris isimli bir adam karısının alışveriş çılgınlığının geldiği son noktayı paylaştı. 41 yaşındaki ABD'li adam karısının aldatmasını engellemek için arabasına kendi yüzünün görüntüsünü yansıtan bir projeksiyon yerleştirdi. Genç kadının ihanet önlemi sosyal medyada gündem oldu.



KAPIYI AÇTIĞINDA GÖRÜNÜYOR

Sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde adam kapıyı açtığı anda gözlerini iri bir şekilde açan karısının fotoğrafıyla karşılaşıyor. Fotoğraf seçimi ve yöntemi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu yönteminin eşini aldatmaktan alıkoyabileceğine inanamadım" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten eğlenceli bir fikir. Bunu uygulayacağım" yorumunu ekledi.