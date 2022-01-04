Squid Game filmi gerçek oldu

Kasım 2020'de Kuzey Kore'den Güney Kore'ye kaçan kişi, bu ülkeye dayanamayıp, Kuzey Kore'ye tekrar döndü.

Güney Kore yapımı dünyaca ünlü dizi Squid Game gerçek oldu. Dizide, Güney Kore sistemine ve kapitalizme bir eleştiri getirilirken, insanların bu ülkede para için ölümü göze almaları ve çaresizlikleri anlatılıyordu.

Güney Kore ordusu ise dünyanın en sağlam sınırlarından birini aşarak bir kişinin Kuzey Kore'ye geçtiğini söyledi. Söz konusu kişinin 2020 yılında Güney Kore'ye kaçan bir jimnastikçi olduğu belirtildi. Yani, Kuzey Kore'den Güney Kore'ye kaçan adam, bu ülkede daha fazla dayanamayıp, tekrardan Kuzey Kore'ye geri dönmüş oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sınırın Güney Kore tarafındaki gözetleme kameralarının, yılın ilk gününde, askeri bölgenin doğu kıyısında dolaşan birinin olduğu uyarısını yayınlamasının ardından soruşturma başlatıldı.

Bölgeye kaçak giriş yapan kişi bulunamadı ama birkaç saat sonra Kuzey Kore'ye geçtiği keşfedildi.

BBC'ye konuşan üst düzey bir askeri yetkili, gözetleme görüntülerinden hareketle, bu kişinin daha önce Kasım 2020'de benzer bir rota kullanarak Kuzey Kore'den Güney Kore'ye geçen kişi olduğunu belirtti.

Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansına göre, 30'lu yaşlarında olduğuna inanılan adam Güney Kore'de temizlikçi olarak çalışıyordu. Gözaltına alındığında, Kuzey Koreli bir jimnastikçi olduğunu söylemişti.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili gazetecilere verdiği demeçte, "Görüntülerdeki kişi, 2020'de Kuzey'den kaçan kişiyle aynı görünüşe ve kıyafetlere sahip" dedi.

Adamın akıbeti veya neden geri döndüğüne dair açıklama yapılmadı. Adamın fark edilmeden nasıl geçmiş olabileceğiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Kuzey ve Güney Kore arasındaki sınır mayınlarla dolu; etrafı elektrikli ve dikenli tellerle çevrili. Güvenlik kameralarının olduğu sınırdaki silahlı muhafızların 24 saat tetikte olmaları gerekiyor.

Seul'deki savunma yetkilileri, geçmişte benzer ihlallerin yaşanmasının ardından, sınır savunma sistemini elden geçirme sözü vermişti.

DİZİDE İŞLENDİ

Öte yandan, Squid Game dizisinde, Kuzey Kore'den Güney'e kaçan bir karakterin hikayesi de işleniyor.

Model Jung Ho-yeon'un oynadığı Sae-byok karakteri, Kuzey Kore'den kaçarken ayrı düştüğü ailesini tekrar bir araya getirebilmek için ihtiyaç duyduğu parayı kazanarak ailesini birleştirme umuduyla oyuna katılıyor.

BBC Türkçe