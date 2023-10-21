Starbucks'tan Filistin'e destek cezası

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar on beşinci günde devam ederken ünlü kahve zinciri Starbucks, Filistin'e dayanışma mesajı paylaşan Starbucks çalışanları sendikasına dava açacağını açıkladı.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda sivil kayıplar artarken toplam can kaybı 4 bini aşarken ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, "Starbucks Workers United" isimli sendikasına Filistin'le dayanışma mesajı içeren paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle dava açacağını duyurdu.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Starbucks’ın Genel Müdür Yardımcısı Sara Kelly, sendikanın Filistin ile dayanışma mesajı verdiği paylaşıma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sendikanın görüşlerine kesinlikle katılmadıklarını belirten Kelly, "Workers United adımızı, logomuzu ve fikri mülkiyetimizi kullanmaya devam ettiği için, bazı insanlar bu paylaşımı yanlışlıkla bizimle ilişkilendiriyor. Workers United, Starbucks adına konuşmamaktadır ve şirketimizin görüşlerini temsil etmemektedir. Sendikanın sözleri ve eylemleri sadece ve sadece kendilerine aittir" ifadelerini kullandı.