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Suriye Devlet Başkanı Esad'dan Türkiye açıklaması

Suriye Devlet Başkanı Esad'dan Türkiye açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmeye yeşil ışık yakmıştı. Lübnan merkezli Al Akhbar gazetesi, Esad'ın, Türkiye'ye yönelik mesajlarını sayfalarına taşıdı.

Lübnan'da faaliyet gösteren Al Akhbar gazetesi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, Suriyeli bazı araştırmacı ve gazetecilerle gerçekleştirdiği toplantıda konuşulanları yazdı.

Beşar Esad, Suriye ile Türkiye arasında istihbarat düzeyinde temasların sağlandığını teyit ederek, önümüzdeki dönemde bu düzeydeki temasların yükselebileceğini söyledi.

Esad, Türk yetkililerle yapılan görüşmelerin "bilgi paylaşımı" ile sınırlı olduğunu, ancak bu görüşmelerin ilişkilerin düzeyini "artırmaya yardımcı olacağını" da sözlerine ekledi.

Habere göre Türkiye'nin, Suriye'nin taleplerini karşılamaya hazır olduğunu ifade eden Esad, Şam'ın, Ankara'nın "pratik adımlar" atmasını ve "sözlerin eylemlerle bütünleşmesini" beklediklerini aktardı.

Esad'ın, Ankara'nın yaklaşımlarında bazı Arap ülkelerinden "daha samimi" olabileceğini, ancak Türkiye'nin tutumunu ciddi mi yoksa sadece siyasi bir manevra mı olduğuna karar vermenin mümkün olmadığını da söylediği belirtildi.

Şam ile terör örgütü PKK/YPG arasında kurulan temasın, "aşiret ilişkisi" bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Esad, yalnızca hizmet ve geçim gibi sorunlar konusunda görüştüklerini kaydetti.

ERDOĞAN'DAN "ESAD İLE GÖRÜŞME" SORUSUNA YANIT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Esad ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna "Olabilir, siyasette küslük ve dargınlık olmaz" yanıtını vermişti. 

 

Etiketler suriye beşar esad lübnan recep tayyip erdoğan türkiye
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