Suudi Arabistan ordusu Rus marşını katletti ! Putin şoke oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2007'den bu yana ilk defa Suudi Arabistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz tarafından karşılanan Putin için karşılama töreni gerçekleştirildi.

Karşılama töreninde Suudi Arabistan ordusu orkestrası Rusya Federasyonu Devlet Marşı'nı çaldı. Rus marşını çalan orkestra detone oldu.

Orkestranın çalmaya çalıştığı Rus marşına anlam veremeyen Vladimir Putin'in şaşkınlığı yüz ifadesine yansıdı.

Rusya destekli yayın ağı Russia Today, sosyal medya hesabından o anları, "En azından denediler" notuyla paylaştı.

Suudi Arabistan ordu orkestrasının Rusya marşı performansı akıllara ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeyi 2017 yılında ziyaret ettiği anları getirdi.

Orkestra ABD Milli Marşını çalarken son derece kötü bir performans sergilemişti.

2015 yılında Mısır'ı ziyaret eden Putin'i karşılama töreninde Mısır ordusu orkestrası, Rusya marşını çalarken kötü bir performans sergilemişti.

Aynı orkestra dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande'ın ziyareti sırasında da Fransa Milli Marşı La Marseillaise'i deyim yerindeyse paramparça etmişti.