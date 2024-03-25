  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Taliban'dan kadınlara bir yasak daha

Taliban'dan kadınlara bir yasak daha

Taliban'dan kadınlara bir yasak daha
Güncelleme:

Afganistan'da Taliban, televizyon ve radyo yayını yapan özel bir kanalın düzenleyeceği eğitime kadınların katılmasını yasakladı. Yayın kuruluşunu kapatmakla ve tutuklamalarla tehdit etti.

Taliban'ın "Ahlak ve Erdem" polisleri, özel Hamisha Bahar Radyo and Televizyon'unun Celalabad ofisindeki eğitimine, kadınların katılmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Afganistan basınının aktardığına göre polis, yasağa uyulmazsa kanalın kapatılacağını ve çalışanlarının tutuklanacağını bildirdi.

Kanalın yönetmeni Atal Khan Stanekzai, kursu iptal etmek zorunda kaldıklarında 15 kadının eğitime katılmak için kayıt olduğunu söyledi.

Yönetmen, kanalın geçtiğimiz yıllarda, düzenli olarak profesyonel medya gelişim kursları düzenlediğini ve bunlara hem erkeklerin hem kadınların katıldığını kaydetti. 

Stanekzai, kurslarda katılımcıların, haber yazma, muhabirlik, yayıncılık teknikleri ve radyoculuk eğitimleri aldıklarını ifade etti.

Ancak 19 Mart'taki eğitimin, Taliban'ın tehditlerinin ardından iptal etmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Etiketler taliban kadın yasak kadınlara yeni yasak taliban yönetimi afgan afganistan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Marmara Denizi'nin ortasından geçen beyaz çizginin sırrı! Kilometrelerce uzunluğunda... Marmara Denizi'nin ortasından geçen beyaz çizginin sırrı! Kilometrelerce uzunluğunda... Rezalet! Su kanalında yüzlerce at ve eşek kemiği bulundu Rezalet! Su kanalında yüzlerce at ve eşek kemiği bulundu Emekli promosyonu başvuruları başladı Emekli promosyonu başvuruları başladı TÜİK 2023 yılı işsizlik oranını açıkladı TÜİK 2023 yılı işsizlik oranını açıkladı Dolar, Euro ve altın seçim haftasına böyle başladı Dolar, Euro ve altın seçim haftasına böyle başladı AK Parti'den emeklilere ''seçimden sonra'' seçim müjdesi AK Parti'den emeklilere ''seçimden sonra'' seçim müjdesi 137 kişinin katili cinsel organına elektrik verilerek sorgulandı 137 kişinin katili cinsel organına elektrik verilerek sorgulandı Son anket açıklandı: A'dan Z'ye tüm partiler için tokat gibi sonuç Son anket açıklandı: A'dan Z'ye tüm partiler için tokat gibi sonuç Kış gibi bir bahar haftasına hazır mısınız ? Kış gibi bir bahar haftasına hazır mısınız ? Türkiye'nin en uzun nehrinde artık hayvanlar otluyor Türkiye'nin en uzun nehrinde artık hayvanlar otluyor