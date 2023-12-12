Taliban'dan Türkiye'ye, Türkiye'deki Afganlar için skandal teklif

Türkiye’nin Afganistan’da bulunan bir diplomatıyla görüşen Taliban’ın Göç Bakanı'nın Türkiye'de bulunan Afgan mahkumların serbest bırakılması ve Afganlara çalışma vizesi verilmesini talep ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Afganistan’da yönetimi elinde bulunduran Taliban'ın Mültecilerden ve Göçmen İşlerinden Sorumlu Bakanlığı bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamaya göre Afgan Bakan Halil el-Rahman Hakkani'nin Türkiye'nin Afganistan Maslahatgüzarı Cenk Ünal ile Kabil'de görüştüğü belirtildi.

"Afgan tutuklular serbest bırakılsın"

Taliban tarafından yapılan açıklamaya göre Hakkani, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi ile bir araya gelerek Türkiye'deki Afgan göçmenlerin sorunları, Afgan mahkumların ülke hapishanelerinden serbest bırakılması ve diğer konuları ele aldı.

"Türkiye'deki Afganlara çalışma vizesi verilsin"

Afgan haber ajansı Pahjwok'ta yer alan habere göre Hakkani bu görüşmede Türkiye'deki Afgan göçmenlerin yasallaştırılması ve Afganlar için çalışma vizesi ve diğer sektörlerin kolaylaştırılması konusunda çalışmalar yapılması gerektiğini söylediği aktarıldı.

Ajansın haberinde, Ünal, Türk polisinin Afganlara kötü davrandığına dair raporların azaldığını söylediği belirtildi. Afgan medyasında yer alan haberde her hafta yaklaşık 300 belgesiz Afgan’ın Türkiye'de yakalandığı ve bu ülkeden sınır dışı edildiği hatırlatıldı.