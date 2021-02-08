Tarihi kuş pazarı kapatılıyor

Paris Büyükşehir Belediye Meclisi, 140 yıllık ünlü Kuş Pazarı'nı kapatmaya karar verdi. Hayvan hakları derneklerinin başvuruları sonucu pazarı kapatma kararı alan belediye meclisi, tarihi pazarın “eski bir çağda” kaldığını belirtti.

Paris Belediye Başkan Yardımcısı Christophe Najdovski yaptığı açıklamada, hayvanların kafeslerde kötü şartlarda tutulmalarına izin verilemeyeceğini ifade ederek, pazarda kaçak hayvan ticareti yapıldığını, alınan tüm önlemlere rağmen bunun önüne geçilemediğini söyledi.

Her yıl Paris'e gelen milyonlarca turist tarafından da ziyaret edilen Paris Kuş Pazarı, 1808 yılında Çiçek Pazarı adıyla kurulmuştu.