Tatil cennetinde cinsel oyuncak krizi

İspanya'daki bir tatil kasabası, şişme bebeklerin ve dev cinsel organ kostümlerinin halka açık yerlerde sergilenmesini yasakladı.

İspanya’nın Costa Brava bölgesinde bulunan Platja d'Aro isimli tatil bölgesinde 12 bin 500 kişi yaşıyor.

Tatil bölgesi, birçok turizm şirketinin seyahat paketleriyle birlikte bekarlığa veda partileri için popüler bir destinasyon haline geldi. Kasabanın sadece bir hafta sonunda nüfusunun 300 bine kadar çıktığı biliniyor.

Son zamanlarda kasabada düğün öncesi kutlamaların kontrolden çıktığını ve yerel halkın huzurunu tehdit ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Maurici Jiménez, yeni bir yönetmelik yürürlüğe soktu.

Yönetmeliğe göre insanların cinsel organları temsil eden giysi ve aksesuar giyerek halka açık yerlere çıkması yasaklandı. Şişme bebeklerin de yasaklandığı yönetmelikle kasabada çıplak veya iç çamaşırı ile dolaşanlara da ceza kesileceği belirtiliyor.

Söz konusu yönetmeliğin ihlal edilmesi durumunda 325 ila bin 627 dolar arasında değişen cezalar öngörülüyor.

Jiménez, eğer bir seçenek olsaydı, gelin ve damatların gürültülü partilerini tamamen yasaklamayı düşüneceğini de söyledi.