Trump bu geceyi işaret etti! ''İran petrolünü ele geçireceğiz''

ABD Başkanı Donald Trump, bu gece İran'a yönelik saldırı düzenleyeceklerini açıkladı. Trump, Hark Adası ve kritik petrol altyapılarını ele geçirerek, tıpkı Venezuela'da olduğu gibi küresel petrol ve doğal gaz pazarlarının tam kontrolünü sağlayacaklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'daki jeopolitik dengeleri ve küresel enerji piyasalarını derinden sarsacak bir açıklamaya imza attı. Trump, ABD ordusunun bu gece İran'a yönelik çok sert bir askeri harekat düzenleyeceğini duyururken, bu müdahalenin ana hedefinin İran'ın enerji altyapısı olduğunu açıkça ilan etti.

"Hark Adası'nı ve Petrol Altyapı Noktalarını Ele Geçireceğiz"

Trump, "ABD bu gece İran'a çok sert bir darbe indirecek. Çok da uzak olmayan bir gelecekte Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçireceğiz ve tıpkı Venezuela'da olduğu gibi petrol ve doğal gaz pazarlarının tam kontrolünü ele alacağız." ifadelerini kullandı.