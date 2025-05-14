Trump, ''Putin istiyor'' diyerek açıkladı: Türkiye'ye gelebilirim

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'dan ayrılmadan önce yaptığı açıklamada, ''Putin benim de zirveye katılmamı istiyor'' ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun bir sonraki durağı olan Katar'a giderken yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın Türkiye'de yapılması planlanan görüşmelere katılıp katılmayacağını bilmediğini söyledi. Trump, "Benim orada olmamı isterdi ve bu bir ihtimal. Ben orada olmazsam onun da orada olacağını sanmıyorum" dedi.

"Suriye lideri genç, çekici ve sert bir adam"

Trump, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile görüşmesine de değindi. Görüşmenin "harika" geçtiğini belirten Trump, "(Eş-Şara) Genç, çekici bir adam. Sert bir adam. Güçlü bir geçmişi var. Çok güçlü bir geçmişi var. Savaşçı" şeklinde konuştu.



Trump, "Ülkeyi bir arada tutma konusunda gerçek bir şansı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum, kendisi ona karşı çok dost canlısı. İyi bir iş yapma şansı olduğunu düşünüyor. Parçalanmış bir ülke. Bence bunu başaracak potansiyele sahip, o gerçek bir lider. Bir hücuma öncülük etti ve oldukça şaşırtıcı" dedi.



Trump ayrıca, Suriye'nin İsrail ile ilişkilerini normalleştirmek amacıyla İbrahim Anlaşmaları'na katılacağını düşündüğünü söyledi. Trump, "Bence kendilerini düzeltmeleri gerekiyor. Ona (eş-Şara'ya), 'Umarım düzeldiğinde sen de katılırsın' dedim. 'Evet' dedi. Ama yapacakları çok iş var" ifadelerini kullandı.



Trump, ayrıca Suriye'ye yaptırımları kaldırma kararını duyurmadan önce bu konuda İsrail'e bilgi verdiklerini belirterek, "Onlara bunu yapacağımızı söyledik" dedi.

DHA/İHA