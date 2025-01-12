Trump: ''Ülkemizin tarihindeki en kötü felaketlerden biri''

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki yangın felaketiyle ilgili olarak ''Bu, ülkemizin tarihindeki en kötü felaketlerden biri. Yangınları bir türlü söndüremiyorlar'' dedi.

ABD’nin 47’nci başkanı seçilen Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mevcut yönetimi ve California'daki yetkilileri eleştirdi. Trump, yangınlar Los Angeles'ta şiddetini sürdürdüğünü belirterek, “Beceriksiz politikacılar onları söndürmenin yolunu bulamıyor. Binlerce muhteşem ev yok oldu ve çok daha fazlası yakında kaybedilecek. Her yerde ölüm var. Bu, ülkemizin tarihindeki en kötü felaketlerden biri. Yangınları bir türlü söndüremiyorlar. Bunların nesi var?” ifadelerini kullandı.

DHA