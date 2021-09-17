Tüm çalışanlardan aşı kartı isteyecekler

İtalyan hükümeti Covid-19’la mücadelede dünyadaki en katı önlemlerden birini alarak, tüm çalışanlara aşı kartı, negatif PCR testi sonucu ya da Covid-19 geçirip atlatmış olduklarını kanıtlayan belge gösterme zorunluluğu getirdi.

Yeni düzenlemeler resmi olarak 15 Ekim’de uygulanmaya başlayacak. Salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya’nın başbakanı Mario Draghi bu uygulamayla, vatandaşları aşıya özendirme ve bulaş oranını azaltma çabalarını sürdürüyor.

Önlemlerin kabul edildiği dünkü kabine toplantısının ardından açıklama yapan bakanlar, aşı belgesi göstermeyen işçilerin işten ücretsiz olarak uzaklaştırılacağını, ancak işten çıkarılamayacağını söyledi.

Salgında Britanya’dan sonra Avrupa’nın en yüksek ölüm oranına sahip ikinci ülkesi olan İtalya’da salgının ortaya çıktığı 2020 yılından bu yana 130 binden fazla ölüm kaydedildi.

Gerekli belgeleri göstermeyen ve çalışmaya devam eden işçiler 600-1500 avro arasında bir ceza ödeyecek.

Sendika başkanları düzenlemeyi eleştirerek PCR testlerinin aşı yaptırmayı reddeden işçilere ücretsiz yapılması gerektiğini, böylece işçilerin çalışmaya devam edebileceğini belirtti.

Hükümet bu talebi reddetti ancak test fiyatlarının mevcut fiyatın oldukça altında olan 15 avroya düşürüleceğini açıkladı.