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Piyasalarda baş döndüren Cuma: Altın, Dolar ve Euro bir anda hareketlendi

Piyasalarda baş döndüren Cuma: Altın, Dolar ve Euro bir anda hareketlendi
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Hafta boyunca çalkantılı bir seyirde olan Dolar, Euro, altın ve gümüş haftanın son işlem gününde de baş döndürmeye devam ediyor. İşte Dolar, Euro, altın ve gümüş piyasalarında son durum...

Piyasalarda haftanın ilk gününde başlayan karışık seyir son işlem gününde de tam gaz devam ediyor.

Yılın ilk 4 ayında rekor üstüne rekor kırarak tarihi zirvesine her gün bir yenisini ekleyen hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı olan altın küresel piyasalardaki gelişmelerin gölgesinde ara ara yükseliş sinyali verse de düşüş eğilimini sürdürüyor.

Öte yandan başta Dolar ve Euro olmak üzere yabancı para birimlerinin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri de sürüyor.

ABD ile Çin arasındaki gümrük vergisi restleşmesinin müzakere masasına gelmesi ve ABD Merkez Bankası FED Başkanı Powell'ın para politikasına dair verdiği mesajlarla hareketlenen piyasalarda döviz güç kazanırken değerli metaller daha fazla düşmemek için adeta direniyor.

İşte güncel altın fiyatları ve döviz kurları

İşte 16 Mayıs 2025 saat 15:00 itibariyle döviz ve değerli metaller piyasalarında son durum:

Ons Altın 3 bin 175 Dolar'dan,

gram altın 3 bin 958 TL'den,

çeyrek altın 6 bin 606 TL'den,

yarım altın 13 bin 213 TL'den,

Cumhuriyet altını 27 bin 188 TL'den,

gram gümüş 39,99 TL'den,

Dolar/TL 38,81 TL'den,

Euro/TL 43,46 TL'den,

Sterlin/TL ise 51,59 TL'den işlem görüyor.

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