Tunus'ta Cumhurbaşkanı ''darbe'' yaptı

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said, "ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü koşullar nedeniyle" meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını belirterek; mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını açıkladı.

Tunus Cumhurbaşkanlığının yayınladığı videoda, ülkedeki askeri komuta kademesinin ve güvenlik yetkililerinin katıldığı bir toplantı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Said Kays Said mevcut Başbakan Meşişi'yi görevden aldığını, atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralmaya karar verdiğini açıkladı. Tunus Meclis Başkanı Raşit Gannuşi ülkede darbe olduğunu duyurdu ve Tunus Cumhurbaşkanının aldığı kararları geçersiz saydığını açıkladı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said mevcut Başbakan Meşişi'yi görevden aldığını, atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralmaya karar verdiğini açıkladı.

Said meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını askıya aldığını duyurdu.

"ÜLKEYİ KURTARMAK İÇİN OLAĞANÜSTÜ ÖNLEMLER ALMAK GEREKİYORDU"

Tunus Cumhurbaşkanlığının yayınladığı videoda, ülkedeki askeri komuta kademesinin ve güvenlik yetkililerinin katıldığı bir toplantı sonrasında konuşan Said, "Tunus'un içinde bulunduğu yağma, yangın ve durum karşısında ülkeyi kurtarmak için olağanüstü önlemler alması gerektiğini" belirterek isim vermediği bazı grupların belirli bölgelerde iç savaş çıkarmak için para topladığını öne sürdü.

BAŞBAKAN GÖREVDEN ALINDI MECLİSİN YETKİLERİ DONDURULDU

Said, birkaç ay önce almaları gereken bu kararları Meclis Başkanı ve Başbakan Hişam el-Meşişi ile yaptığı istişareler sonrasında aldığını ifade etti.

Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyuran Said, söz konusu kararlardan sonra bir genelge yayınlanacağını ve kararların hemen yürürlüğe gireceğini aktardı.

Said, genelgeler biçiminde gerekli kararların duyurulmaya devam edeceğini, atayacağı başbakan ile yeni bir hükümet kurulacağını ve hükümetin cumhurbaşkanı liderliğinde kalacağını kaydetti.

Anayasayı ve halkın çıkarlarını korumak üzere bu kararların kaçınılmaz olduğunu savunan Said, yolsuzluk dosyalarını ortaya çıkarma gerekçesiyle başsavcılık görevini de üstlendiğini belirtti.

GANNUŞİ: DARBE GİRİŞİMİDİR

Tunus Meclis Başkanı Raşit Gannuşi ülkede darbe olduğunu duyurdu ve Tunus Cumhurbaşkanının aldığı kararları geçersiz saydığını açıkladı.

Tunus Cumhurbaşkanı'nın Başbakanı görevden alma kararını darbe olarak niteleyen Nahda Lideri Gannuşi, "Halkı demokrasiyi yeniden tesis etmek için barışçıl mücadeleye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

NAHDA HAREKETİ: MEŞRUİYETE KARŞI DARBE

Tunus'ta Nahda Hareketi Yürütme Kurulu üyesi Nureddin el-Buheyri, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in aldığı kararları, "anayasaya ve meşruiyete karşı darbe" olarak nitelendirdi.

Buheyri, yaptığı açıklamada, Said'in, Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi'yi görevden almasına ve Meclisin yetkilerini dondurmasına tepki gösterdi.

Buheyri, alınan kararları "anayasaya ve meşruiyete karşı darbe" olarak nitelendirdi.

GÖSTERİCİLER NAHDA HAREKETİ'NİN GENEL MERKEZİNE YÜRÜMEYE ÇALIŞIYOR

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in aldığı kararları destekleyen göstericiler, Nahda Hareketi’nin genel merkezine baskın düzenlemeye çalıştı.

Başkent Tunus’taki Nahda Hareketi'nin genel merkezine doğru yürüyüşe geçen göstericiler ile geniş güvenlik önlemleri alan polis arasında arbede yaşandı. Polis, ülkenin milli marşını okuyarak genel merkeze baskın düzenlemeye çalışan göstericileri göz yaşartıcı gaz kullanarak uzaklaştırmaya çalıştı.

Geniş güvenlik önlemleri alan polis, Nahda Hareketi'nin genel merkezi önünde nöbet tutmaya devam ediyor.

LİBYA'DAN TEPKİ

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in meclisin çalışmalarını dondurma ve başbakanı görevden alma kararlarına tepki gösterdi.

Mişri, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Seçilmiş organlara yönelik darbeleri ve demokratik yolların feshedilmesini reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Libya'da ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in yönetimi ele geçirmek için darbe girişiminde bulunmasını, "14 Şubat 2014 Hafter darbesi" ifadesiyle hatırlatan Mişri, Tunus'taki gelişmeyi bununla kıyaslayarak, "25 Temmuz 2021 Kays darbesi" nitelendirmesini yaptı.

Mişri, açıklamasının devamında, "Bu gece düne ne kadar benziyor." değerlendirmesinde bulundu. (AA)