Türk gemisine korsan saldırısıyla ilgili şok iddia!

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Türk gemisine yönelik gerçekleştirilen korsan saldırısıyla ilgili olarak görüşlerini paylaştı. Bu saldırının normal bir korsanlık olayı olmadığının altını çizen Coşkun Başbuğ, saldırının planlı bir şekilde düzenlendiğini ifade etti.

"KORSANLIK BÖLGEDE TEKRAR HORTLADI"

Akdeniz ve Afrika açıklarında korsanlığın tekrar hortladığını belirten Başbuğ, Nijerya'nın son dönemde korsanlık faaliyetlerinde önde genel ülke olduğunu vurguladı.

"SALDIRI KASITLI OLARAK YAPILDI"

Bu tip korsanlık faaliyetlerinin genelde fidye ve malı gasp etme amacıyla yapıldığını aktaran Başbuğ, olay yerinden alınan bilgilere göre saldırıda bir kasıt olduğunu görmenin zor olmadığı da sözlerine ekledi. Uzun namlulu silahlarla gemiye saldırıldığını söyleyen Başbuğ, şiddeti tırmandırma noktasında korsanların böyle bir hamle yaptığını ifade etti.

"GEMİYE YARDIM GECİKTİ"

Gemiye yapılan saldırı anında gemiden acil yardım çağrısı yapıldığını belirten Başbuğ, geminin sahilden çok uzak olduğu için yardımın geciktiğini de söyledi. Bu tür saldırıların genelde sabaha karşı yapıldığını söyleyen Coşkun Başbuğ bu saldırının fidye amacıyla yapılıp yapılmadığına yönelik şüphelerin olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE'YE GÖNDERME OLABİLİR"

Başbuğ Türkiye'nin İstanbul fırkateynini suya indirdiği dönemde böyle bir saldırının gerçekleşmesinin Türkiye'ye yönelik bir gönderme olarak algılanabileceğini söyledi.

SALDIRIDA FRANSA'NIN ETKİSİ Mİ VAR?

Yaşanan coğrafyada Fransa'nın etkinliğine vurgu yapan Başbuğ, korsanların bu noktada kullanılabilir olabileceğini belirtti. Başbuğ, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Afrika'da attığı adımların bazı batılı güçleri rahatsız ettiğini hatırlatmakta fayda olduğunu sözlerine ekledi.

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