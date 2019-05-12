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  3. 12 Mayıs 2019 17:14

Türk mühendis bombalı saldırıda öldü !

Somali'de Türk mühendise bombalı saldırı düzenlendi. Aracına bomba konulan Türk mühendis bomba patlatılınca ağır yaralandı. Türk mühendis kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Türk mühendis bombalı saldırıda öldü !
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Somali’de Türk mühendisin aracına konulan bomba patladı. Ağır yaralan mühendis, kaldırıldığı hastenede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Başkent Mogadişu’da meydana gelen olayda Türk mühendisin aracına konulan bomba, mühendisin aracına bindiği sırada infilak etti. Yaralı olarak, Mogadişu’da bulunan Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Türk mühendisi hayatını kaybetti.
Somali emniyeti saldırıya dair araştırma başlattı; Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçiliği de süreci yakından takip ediyor.

DHA

türk mühendis , somali , bombalı saldırı
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