Türk yolcunun sutyeninden hazine çıktı

Alman polisi Türkiye'ye çıkış yapmak üzere kontrol noktasında 36 bin euro ile yakalanan Türk kadını yakaladı, kadının üzerinde taşıdığı yüksek meblağ paraya el konuldu.

Almanya’nın Stuttgart Havalimanı'nda, 60 yaşındaki Türk yolcunun, nakit beyan etmeyip iç çamaşırının içine gizlediği gerekçesiyle kontrol noktasında toplam 36 bin eurosuna el konuldu.

Federal Polis Müfettişliği tarafından yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz hafta Stuttgart havalimanından Türkiye'ye gitmek isteyen 60 yaşındaki Türk asıllı bir kadın hava güvenlik kontrol noktasında yapılan aramada toplam 36.600 euro nakit para tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Federal polis yaptığı açıklamada, “Paranın 23 bin 400 eurosu sütyene dikili halde ele geçirilmiştir. Şaşkınlık içinde gerçekleştirilen aramada kadın yolcuya ait geriye kalan 13 bin euro nakit para el bagajından çıktı. Toplam 36 bin euroya el konularak gümrüğe teslim edildi” denildi. Federal polis, nakit beyan edilememesi, üçüncü bir ülkeye giriş ve çıkışlarda 10 bin euronun üzerindeki gümrüğe bildirilmeyen her türlü nakit paraya, el konulmasının genel bir kural olduğunu ifade etti.