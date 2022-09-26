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Türkiye'den adaları silahlandıran Yunanistan'a karşı hamle

Türkiye'den adaları silahlandıran Yunanistan'a karşı hamle

Yunanistan'ın Midilli ve Sisam adalarına yaptığı askeri sevkiyat Türkiye tarafından ABD ve Yunanistan nezdinde protesto edildi.

Türkiye, Yunanistan'ın Midilli ve Sisam adalarına ABD menşeili zırhlı araçları konuşlandırmasını Yunanistan ve ABD nezdinde protesto etti.

Dışişlerine çağrılan Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi'nden adalardaki ihlallere son verilmesi ve gayriaskeri statüyü ihya etmesi istendi.

Yunanistan'ın, ABD yapımı zırhlı araçları, uluslararası anlaşmalar gereği silahsız olması gereken Midili ve Sisam adalarına sevk etmişti. 

Sevkiyat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait İHA'larca görüntülenmişti.

 

Etiketler yunanistan türkiye abd askeri araç
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