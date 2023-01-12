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Türkiye'den İsveç'teki skandal eylem sonrası ilk hamle: İptal edildi

Türkiye'den İsveç'teki skandal eylem sonrası ilk hamle: İptal edildi
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İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK yandaşlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasının ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan bir açıklama geldi.

Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan terör eylemi üzerine, İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen’in 17 Ocak’ta Türkiye'ye yapmayı planladığı resmi ziyaret, Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından iptal edildi.

BÜYÜKELÇİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI
İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, PKK/PYD-YPG yandaşlarınca dün Stockholm'de gerçekleştirilen terör propagandasıyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve Türkiye'nin tepkisi iletildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, PKK/PYD-YPG yandaşlarınca dün Stockholm'de gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef alan terör propagandasıyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçiye, Türkiye'nin bu menfur eylemi şiddetle kınadığı ve protesto ettiği, güçlü ifadelerle bildirildi. Ayrıca, İsveç’in Üçlü Ahitname'yle verdiği taahhütlerin açık bir şekilde ihlali olan ve Türkiye'nin açıkça tehdit edildiği bu tür terör eylemlerine müsaade edilmemesi talep edildi. Bu çerçevede, eylemin faillerinin tespit edilerek, gerekli işlemlerin yapılması ve İsveç'in taahhütlerini yerine getirmesi yönündeki beklentiler iletildi.

Etiketler türkiye isveç eylem
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