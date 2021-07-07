Tuvalet deliğine düşen telefonu almak isterken hayatını kaybetti
Ukrayna’da tuvalet deliğine düşen telefonunu almaya çalıştığı sırada düşen 16 yaşındaki çocuk zehirlenerek hayatını kaybetti.
Ukrayna'nın Odessa Bölgesi'nde 16 yaşındaki kız çocuğu, tuvalet deliğine düşen telefonun kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti.
Odessa Polis Merkezi Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, 16 yaşındaki kız çocuğunun tuvalet deliğine düşürdüğü telefonunu almaya çalıştığı sırada deliğe düştüğü aktarıldı.
ZEHİRLENEREK HAYATINI KAYBETTİ
Açıklamada, deliğe düşen kız çocuğunun saatlerce orada mahsur kaldığı ifade edilirken, kızın zehirlenerek hayatını kaybettiği aktarıldı.
"TALİHSİZ KAZA"
Olay, Ukrayna Ceza Kanunu’nun 115. Maddesi gereğince "Talihsiz kaza" olarak değerlendirildi.
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