Tuvalete girdiğinde hayatının şokunu yaşadı

Aile, ilk şoku atlattıktan sonra yetkililere haber verdi.

Basına konuşan yetkililer bazen yılanların klozet deliklerinden çıkmaya direndiklerini söyledi. Yarım saat boyunca yılanı delikten çıkarmaya çalıştığını söyleyen yılan yakalayıcısı, en büyük hatanın yılan klozetin içindeyken sifona basmak olduğunu belirtti.

Yılanların bol olduğu Avustralya gibi coğrafyalarda, bu hayvanlar genelde evlerin tesisat borularından yukarı tırmanıyor. Bu bölgelerde borulardan eve misafir olan yılan vakaları oldukça yaygın.





