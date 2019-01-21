Diyanet'ten flaş karar: ''Sigara içene hac yok!''
Diyanet'ten flaş karar: ''Sigara içene hac yok!''
Meteoroloji'den uyarı: Hava sıcaklıkları düşecek, yağış geliyor !
Meteoroloji'den uyarı: Hava sıcaklıkları düşecek, yağış geliyor !
Sürücülere hayati uyarı: Sakın girmeyin !
Sürücülere hayati uyarı: Sakın girmeyin !
Türkiye'nin ne kadar altın rezervi var ? ''Dünyada ikinciyiz...''
Türkiye'nin ne kadar altın rezervi var ? ''Dünyada ikinciyiz...''
Kredi çekecekler dikkat! Merkez Bankası limitleri değiştirdi
Kredi çekecekler dikkat! Merkez Bankası limitleri değiştirdi
Milyonlarca çalışan şokta ! Çalışanlar patrondan daha çok vergi ödüyor
Milyonlarca çalışan şokta ! Çalışanlar patrondan daha çok vergi ödüyor
Dolar yeni haftaya sakin başladı ! İşte son durum...
Dolar yeni haftaya sakin başladı ! İşte son durum...
ABD'de 5 bin uçak seferi iptal ! Trump'ın tweeti olay yarattı
ABD'de 5 bin uçak seferi iptal ! Trump'ın tweeti olay yarattı
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 21 Ocak 2019 12:19

Tuvalete girdiğinde hayatının şokunu yaşadı

Avustralya'da yaşayan bir aile sabahın erken saatlerinde hayatlarının şokunu yaşadı. Sabah altı sularında tuvalete girmek için uyanan aile üyelerinden biri klozet deliğinde yuvalanmış bir piton yılanı gördü.

Tuvalete girdiğinde hayatının şokunu yaşadı
A+ A-

Aile, ilk şoku atlattıktan sonra yetkililere haber verdi.

Basına konuşan yetkililer bazen yılanların klozet deliklerinden çıkmaya direndiklerini söyledi. Yarım saat boyunca yılanı delikten çıkarmaya çalıştığını söyleyen yılan yakalayıcısı, en büyük hatanın yılan klozetin içindeyken sifona basmak olduğunu belirtti.

Yılanların bol olduğu Avustralya gibi coğrafyalarda, bu hayvanlar genelde evlerin tesisat borularından yukarı tırmanıyor. Bu bölgelerde borulardan eve misafir olan yılan vakaları oldukça yaygın.


 
 

tuvalet , avustralya , yılan
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM