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Uçakta cinsel ilişkiye giren çifte gözaltı

Uçakta cinsel ilişkiye giren çifte gözaltı
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Galler'de yaşayan 20 ve 22 yaşlarındaki bir çift uçakta cinsel ilişkiye girdiklerinin anlaşılmasının ardından gözaltına alındı.

İngiliz medyasının haberine göre, Kanarya Adaları'ndaki tatillerinden dönen çift, yolcular tarafından, cinsel ilişkiye girdikleri suçlamasıyla kabin ekibine ihbar edildi. Çiftin, 'palto' altında cinsel ilişkiye girdiği iddia edildi.

Bunun üzerine, uçağın Bristol'e inmesinin ardından çift, "kamuya açık bir yerde cinsel eylemde bulunma" suçlamasıyla gözaltına alındı. 

Gözaltı merkezinde suçlamaları kabul eden çift, Bristol Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

Yargıç Lynne Matthews, cezaları verirken, “Diğer yolcuların duygularını hiç dikkate almadınız. Arkanızda oturan ve neler olduğunu görebilen bir çocuk vardı. Kim olduğunuzu sanıyorsunuz ve ne hakla uçaktaki insanların gözü önünde bu şekilde davranma hakkına sahip olduğunuzu düşünüyorsunuz?" dedi.

Eylemlerinin bir sonucu olarak Smith'e 300 saat, Sullivan'a ise 270 saat "kamu hizmeti cezası" verilirken, her ikisinin de tüm bu olanları gören üç tanığın her birine 100 (4 bin 500 TL) sterlin tazminat ödemelerine hükmedildi.

Etiketler uçak cinsel ilişki gözaltı yolcu uçağı
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