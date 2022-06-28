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  3. Uçakta rezalet! Yolcuların telefonuna gönderilen fotoğraf şoke etti

Uçakta rezalet! Yolcuların telefonuna gönderilen fotoğraf şoke etti

Uçakta rezalet! Yolcuların telefonuna gönderilen fotoğraf şoke etti

ABD'de South West hava yollarına ait uçakta bir erkek yolcu Airdrop aracılığıyla bir kadınla ilişkiye girdiği anlara ait fotoğrafı tüm yolculara gönderdi.

Yolcular Larry'a sert tepki gösterdi. Bazı yolcuların şikayeti üzerine uçak iniş yaptıktan sonra uçağa giren FBI görevlileri sapkın yolcuyu gözaltına alıp tutukladı.

Bir kadın olay anına ait videoyu Tiktok'da paylaştı. Videoda Larry'nin, kendisine tepki gösteren yolculardan özür dilediği görülüyor.

Polis olay ile ilgili herhangi bir açıklama yapmazken havayolu şirketi yaptığı açıklamada uçaklarında bu tür davranışlara asla tolerans göstermeyeceklerini açıkladı.

Etiketler abd uçak airdrop
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