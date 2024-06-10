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Ukrayna ordusundan bir ilk: Rusya'nın ''uçan belası''nı karada vurdular

Ukrayna ordusundan bir ilk: Rusya'nın ''uçan belası''nı karada vurdular
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Rusya'nın "uçan bela" olarak tanımlanan Su-57 savaş uçağı Ukrayna güçleri tarafından vuruldu. Ukrayna gelişmeyi "ilk kez bir Rus Su-57 savaş uçağını vurduk" diyerek duyurdu.

ABD ve Almanya kısa süre önce Kiev’e tedarik ettikleri uzun menzilli silahlarla Rusya topraklarındaki bazı hedefleri vurma izni vermişti.

 Bu adımın ardından Ukrayna yönetiminden dikkat çekici bir açıklama geldi. Euronews Türkçe’nin haberine göre Ukraynalı yetkililer, ilk defa bir Rus Su-57 savaş uçağı vurduklarını açıkladı.

Eğer iddia doğruysa bu olay Moskova’nın en gelişmiş askeri uçağı olan Su-57 savaş uçağına Ukrayna’nın bilinen ilk başarılı saldırısı olacak.

Kiev’in ana askeri istihbarat servisi tarafından çekilen uydu fotoğraflarından birinde, park halindeki uçağın etrafındaki beton şeritte siyah is ve küçük kraterler görülüyor.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü’ne göre saldırı cumartesi günü Rusya’nın güneyinde, cephe hattından yaklaşık 589 kilometre uzaklıktaki Akhtubinsk üssünde gerçekleşti.

Ukrayna’nın, çift motorlu bir hayalet avcı uçağı olan Su-57’yu vururken hangi mühimmatı kullandığı henüz netlik kazanmadı. Ancak Rus üssünün Ukrayna’dan uzaklığı, uçağın Ukrayna’ya ait insansız hava araçları tarafından vurulduğu ihtimalini güçlendiriyor.

Etiketler ukrayna Rusya uçan bela SU-57 savaş uçağı
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