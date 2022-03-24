Ukrayna ordusunun vurduğu Rus tankı alev topuna döndü

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya ordusuna ait bir tankın vurularak imha edildiğini açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 29 gündür devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus kuvvetlerine ait bir tankın imha edildiğini açıkladı. İnsansız hava aracı ile çekilen görüntülerde yol kenarında bekleyen Rus zırhlısının vurulduktan sonra alev topuna döndüğü görüldü.



Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 24 Şubat’tan bu yana Rus ordusuna ait 530 tank, bin 597 zırhlı araç, 280 topçu sistemi ve 82 çok namlulu roketatar sisteminin imha edildiği belirtildi.

İHA